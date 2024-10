la Repubblica – Rampa di lancio per Neres, Kvara potrebbe partire dalla panchina

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima sfida contro l’Empoli al Castellani. David Neres potrebbe partire dal primo minuto, essendosi allenato molto bene durante la sosta a Castel Volturno. Diversa, invece, la situazione di Khvicha Kvaratskhelia, che è reduce di 180′ giocati in nazionale con la sua Georgia, contro Ucraina e Albania. Conte sta riflettendo sulla possibilità di dargli un po’ di riposo, in modo da lanciare l’attaccante brasiliano, che finora non ha mai deluso le aspettative subentrando a gara in corso.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Zielinski, in dubbio per la gara contro la Roma

Caprile, l’agente: “Si fa sempre trovare pronto, Nazionale possibile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”