Sky Sport – Modugno: “Lobotka out, spazio a Gilmour. Spinazzola dal 1′, Olivera sta rientrando stanco e affaticato”

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha rilasciato le ultime novità, per quanto riguarda la situazione in casa Napoli, prima del match di domenica a Empoli: “I nazionali rientrano, confermata la diagnosi di Lobotka: distrazione al flessore che lo terrà fuori con l’Empoli e presumibilmente anche con il Lecce. Quindi spazio a Gilmour, giocatore per il quale Conte aveva un po’ di rammarico di non avergli trovato ancora spazio dall’inizio in campionato. Giocatore che ha voluto fortemente e che a Empoli sarà lì in mezzo al campo.

Ci sarà anche Spinazzola, perché Olivera sta rientrando stanco e affaticato. Non sembra ci siano particolari ansie, ma la comunicazione con lui è stata complicata in queste ore e dunque lo si aspetta per capire bene”.

