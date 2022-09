Schwoch: “Anguissa sta giocando da fenomeno. Zielinski può diventare il Lampard del Napoli”

L’ex azzurro non ha dubbi: “La rivoluzione estiva in casa azzurra ha portato a cambiamenti importanti su tutti i fronti: alla dirigenza si possono solo fare i complimenti”

Stefan Schwoch, ex azzurro e commentatore Dazn, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte. Ecco le sue parole:

“La rivoluzione in estate del Napoli ha portato a tanti cambiamenti e dobbiamo fare solo i complimenti alla dirigenza per i colpi di mercato e a Spalletti per aver messo insieme in poco tempo i nuovi arrivi. Anche lo scorso anno il Napoli partì forte, speriamo possa reggere sino in fondo. Raspadori o Simeone per Osimhen? Sono entrambi ottimi attaccanti, il primo più di manovra, il secondo dà più profondità. Chi schiererei? Dipende dall’avversario, in generale, in quella posizione, a me piacciono di più gli attaccanti che attaccano lo spazio e che danno un riferimento in avanti, come il Cholito. Il centrocampo del Napoli in questo momento è fortissimo: molto bene Lobotka, che è il faro della squadra, Anguissa sta giocando da fenomeno, Zielinski ha un talento enorme, se trova finalmente continuità può diventare il Lampard del Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lobotka: “Fantastico essere primi, stiamo giocando un buon calcio”

Galli: “Meret? Tecnicamente il più forte in Italia, gli mancava solo una cosa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marche: ancora in corso le ricerche dei due dispersi