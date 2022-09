Lobotka: “Fantastico essere primi, stiamo giocando un buon calcio”

Stanislav Lobotka commenta il grande momento del suo Napoli

Stanislav Lobotka, centrocampista e pilastro imprescindibile dell’organico azzurro, ha parlato dal ritiro della Slovacchia del momento di grazia che sta passando il suo Napoli.

Queste le sue parole riportate dal portale Pravda.sk:

“Sto bene, niente di nuovo per me. E’ fantastico essere in testa in Europa e in campionato. Stiamo giocando un buon calcio, stiamo facendo bene. Abbiamo una buona atmosfera dentro e fuori lo spogliatoio. Anche i tifosi sono felici”.

Fonte foto: Instagram @stanleylobotka37

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, agente Politano: “Spalletti mi disse tali parole su Matteo”

ADL: “Napoli? Parlano i fatti, nessuno mi ha creduto e invece…”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’uragano Fiona a Porto Rico, due morti e danni “catastrofici”