Napoli, agente Politano: “Spalletti mi disse tali parole su Matteo”

Mario Giuffredi, agente dell’attaccante del Napoli Matteo Politano e d, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Luna.

Mario Giuffredi ha parlato dell’attaccante del Napoli Matteo Politano ai microfoni di Tv Luna. Il giocatore avrebbe recuperato a pieno la fiducia di Luciano Spalletti dopo un periodo non proprio positivo. Adesso sta dimostrando sempre di più quanto vale sul campo.

Le parole di Mario Giuffredi relative a Matteo Politano sono le seguenti:

“Voglio dire una cosa su Matteo Politano: se ci sono stati dei problemi in passato, le colpe stanno in mezzo. Il responsabile non è solo Luciano Spalletti. Nella testa del calciatore è scattata una scintilla, ha capito che la scelta migliore era quella di restare. Vi racconto un aneddoto. Dopo Napoli-Fiorentina, Politano viene sostituito tra il primo e il secondo tempo e dopo quella partita venne messo quasi sempre da parte. Io mi sono stizzito perché credevo che Matteo non lo meritasse. Volevo quindi portarlo via ma ho avuto dei chiarimenti con Spalletti. Ho capito che il mister non voleva mandarlo via, ma mi disse testuali parole: ‘Matteo deve migliorare alcuni atteggiamenti’. Il calciatore ha corretto i difetti capendo cosa voleva davvero il suo allenatore. Adesso è migliorato tantissimo.”

