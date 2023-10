Sorrentino su Meret: “È poco appariscente, ma sta facendo bene”

L’ex portiere Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni di “Radio Crc” ed ha parlato del portiere del Napoli Alex Meret.

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha espresso la propria opinione sul portiere del Napoli Alex Meret.

“Alex Meret è poco appariscente, le sue parate risultano normali, altri invece fanno passare una parata normale come una parata scenografica. Negli anni passati ha avuto qualche infortunio di troppo, ma l’anno scorso è stato il miglior portiere della serie A e quest’anno pure sta facendo bene, non gli ho visto fare errori. Probabilmente viene attaccato in quanto è poco personaggio. Quest’anno non vedo il Napoli dell’anno scorso che ha fatto il vuoto dietro di sé, ma zoppicano anche le altre squadre. E’ anche vero che il vero Osimhen non lo abbiamo ancora visto e tanti altri giocatori non sono ancora al massimo. Il Napoli deve continuare a fare ciò che ha fatto nelle ultime settimane, magari con meno egoismi e questo farà sì che potrà giocarsi le sue possibilità in questo campionato che è livellato.”

Fonte foto: Flickr.com

