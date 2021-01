Napoli, calciomercato: si complica la pista Emerson Palmieri, il Chelsea vuole monetizzare

I Blues pongono delle condizioni difficili da soddisfare per gli azzurri

Si complica la pista Emerson Palmieri per il Napoli. Il giocatore, seppur seguito con molto interesse, arriverebbe solo in caso di cessione di Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit ma ci potrebbe essere un ulteriore ostacolo da superare. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna fa sapere che l’affare stenta a decollare. La società azzurra non va oltre il prestito ma il Chelsea vorrebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto.

