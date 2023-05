Corriere del Mezzogiorno – Napoli alla ricerca di un vice-Kim: lo United può pagare la clausola.

Kim Min-Jae ha fatto breccia nei cuori dei Red Devils. Difatti, il quotidiano racconta che il Manchester United avrebbe tutta l’intenzione di pagare la clausola superiore ai 50 milioni. Inoltre, il difensore in Premier League, guadagnerebbe il triplo di quanto prende oggi al Napoli. Non sarà facile sostituirlo per gli azzurri, ma lo scouting è già a lavoro: Scalvini piace, ma l’Atalanta lo lascerebbe andare solo ad un prezzo al di fuori delle idee degli azzurri. Danso del Lens, Doekhi dell’Union Berlino e Mavropanos dello Stoccarda.

