Napoli, il report dell’allenamento in vista del Monza

La SSC Napoli ha riportato la seduta di allenamento odierna del club in vista del match di campionato contro il Monza.

In attesa di Monza-Napoli, gli azzurri continuano con le sedute di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Come si evince dal report della Società partenopea Pierluigi Gollini ha svolto un lavoro in palestra a causa di un affaticamento all’adduttore destro. Hirving Lozano ha invece continuato le dovute terapie per l’infortunio al ginocchio.

Ecco il report della seduta:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match all’U-Power Stadium di Monza in programma domenica per la 35esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Gollini ha fatto palestra per un affaticamento all’adduttore destro. Palestra anche per Mario Rui. Lozano ha effettuato terapie.”

