Lozano saluta Napoli: “Avventura incredibile”

Dopo il trasferimento al PSV Eindhoven, Hirving Lozano ha voluto ricordare la sua esperienza a Napoli con un messaggio.

Hirving Lozano ha salutato Napoli per trasferirsi in Olanda, dove vestirà ancora una volt la maglia del PSV Eindhoven. Dopo una trattativa non proprio breve, nella giornata di ieri il club azzurro ha ufficializzato la cessione. L’attaccante messicano ha voluto ringraziare la Società partenopea per l’esperienza lì vissuta.

Attraverso il proprio account di Instagram scrive:

“grazie Napoli per tutto l’amore e l’affetto che hai dato a me e alla mia famiglia è stata un’avventura incredibile grazie dal profondo del cuore ti porterò nel mio cuore #forzanapolisempre”

