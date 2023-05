Retroscena De Laurentiis: “Volevo il Napoli già nel 1999”

In un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha affermato che voleva acquistare il Napoli già nel 1999.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica in cui ha svelato un retrscena proprio sul club azzurro. De Laurentiis avrebbe voluto acquistare la proprietà del Napoli già nel lontano 1999, ma l’allora Presidente Corrado Ferlaino gli fece causa.

Ecco le sue parole a riguardo:

“Nel 1999, ricordo come se fosse ieri, mi presentai ai giornalisti con un assegno della Bnl di 120 miliardi di lire per comprare il Napoli, lo strappai in due e dissi che lo avrei riunito dopo aver fatto la due diligence. Ferlaino mi fece causa, adducendo che gli avevo distratto la campagna abbonamenti. Tornai negli States. Nel 2004 in vacanza a Capri appresi dai giornali che il Napoli era fallito. Preparai 37 milioni in assegni circolari.”

