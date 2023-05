Infortunio Lozano, niente operazione per l’attaccante

L’ortopedico Mario Conti ha parlato dell’infortunio dell’attaccante del Napoli Hirving Lozano ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”.

L’ortopedico Mario Conti è intervenuto a “Radio Punto Nuovo” ed ha riportato le ultime sull’attaccante del Napoli Hirving Lozano.

“Non credo che Lozano si dovrà operare, con un trattamento conservativo e le terapie dovrebbe rientrare tutto. Il prof. Mariani saprà benissimo poi cosa fare, ma l’intervento è da escludere se non ci sono lesioni ai legamenti del ginocchio. Il Napoli ha già avviato il trattamento e le dovuto terapie, poi ci sarà una nuova valutazione la settimana prossima verosimilmente. Di certo è un infortunio che lo terrà fermo almeno per 2-3 mesi. Fortunatamente che è arrivato a Scudetto acquisito. È un infortunio molto simile a quello che ebbe Diego Demme un po’ di tempo fa. Non credo che Lozano sarà condizionato sul mercato. Dopo aver recuperato perfettamente tornerà abile al 100%. Ormai queste distorsioni sono all’ordine del giorno nel calcio moderno e poi rientrano alla meglio. Olivera a luglio ebbe lo stesso infortunio, tornò dopo un po’ di tempo in grandissima forma.”

