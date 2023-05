Napoli, quattro big su Osimhen, De Laurentiis pensa al rinnovo

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe nel mirino di quattro big club.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe corteggiato non poco all’estero. Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ci sarebbero quattro squadre interessate a lui. Dal suo canto il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis starebbe pensando all’opzione del rinnovo.

Ecco quanto si legge:

“Il ruolo del centravanti è ambito sulla scena internazionale, il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, il Manchester United e il Chelsea probabilmente lavoreranno per rinforzarsi in questo ruolo. Osimhen fa gola alle migliori squadre d’Europa ma De Laurentiis è forte dei due anni di contratto del centravanti nigeriano, è pronto anche ad estendere l’intesa e chiede 150 milioni per un’eventuale cessione.”

