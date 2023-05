Il Sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni ha affermato che anche in Trentino hanno festeggiato lo Scudetto del Napoli.

Andrea Lazzaroni, Sindaco di Dimaro, è intervenuto sulla vittoria dello Scudetto da parte del Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“C’è stata una grande festa Scudetto anche qui. Il popolo del Trentino non è abituato a fare tanti festeggiamenti, ma abbiamo seguito l’exploit e la vittoria del Napoli con grande emozione. Noi siamo meno scaramantici, quindi ne eravamo sempre stati convinti. Un anno fa la squadra ed il presidente venivano fischiati a Dimaro. Oggi è una grande soddisfazione rivalersi di tutti, per fortuna passione e lavoro servono a far cambiare idea agli scettici. Questa sarà una gran bella stagione, i festeggiamenti continueranno anche durante il ritiro. Non posso raccontarvi ancora nulla, stiamo già lavorando e programmando tutto e sarà una grande sorpresa per i tifosi. Le date sono dal 14 al 25 luglio, poi aspettiamo l’ufficialità da parte del Napoli. Ci sono tanti aspetti ancora da delineare, gestionalmente e burocraticamente. Speriamo di regalare qualche piccola sorpresa anche alla stessa squadra campione di Italia, poi per noi sarà una grande emozione. E’ un orgoglio avere i nostri amici di Napoli dopo lo Scudetto. Dopo un’estate di fischi, sarà un’estate di applausi.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sostituto Kim, Scalvini costa troppo: il club vira sul greco Mavropanos, i dettagli

Ag. Laurientè: “Interesse Napoli? Sarebbe un tridente da urlo con Kvara e Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici