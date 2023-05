Napoli, spuntano due probabili destinazioni per Lozano

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica l’attaccante del Napoli Hirving Lozano potrebbe lasciare il club in estate.

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano potrebbe lasciare la squadra partenopea la prossima estate. L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla sua situazione attuale. Hirving Lozano ha da poco riportato un infortunio al ginocchio e di conseguenza la sua stagione calcistica è terminata in anticipo. Tuttavia l’attaccante messicano dovrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti in tempo per il ritiro estivo a Dimaro. Successivamente potrebbe salutare il Napoli e, stando a quanto si legge dal noto quotidiano, ci sarebbero due probabili destinazioni: la Spagna e l’Olanda.

Di seguito quanto si legge:

“Il giocatore ritornerà a disposizione direttamente nel ritiro estivo di Dimaro (dal 14 luglio) e dovrebbe quindi avere il tempo per dimostrare ai suoi estimatori di essere completamente guarito, in vista di un trasferimento a titolo definitivo a fine agosto in Olanda oppure in Spagna.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sostituto Kim, Scalvini costa troppo: il club vira sul greco Mavropanos, i dettagli

Ag. Laurientè: “Interesse Napoli? Sarebbe un tridente da urlo con Kvara e Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici