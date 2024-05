VIDEO- Victor Osimhen, la clip su Instagram, forse un addio al Napoli

Victor Osimhen, la clip su Instagram

Victor Osimhen ha pubblicato una clip su Instagram che mostra le sue migliori giocate e i gol più belli con la maglia del Napoli in questa stagione.

Nella clip non ci sono messaggi o parole, viene il dubbio che possa essere un modo per celebrare i suoi anni con la maglia azzurra e salutare i tifosi napoletani, visto che ormai la sua cessione in estate è data per scontata, ma potrebbe anche essere solo un sunto della stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte-Napoli, Venerato: “Infuriato per fuga di notizie false.Spunta una confessione che piacerà ai tifosi”

Venerato: “Lele Oriali nello staff di Conte: sarà il nuovo team manager”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”