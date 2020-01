Il Barcellona vuole Koulibaly!

Koulibaly potrebbe sostituire Todibo al Barcellona

KOULIBALY BARCELLONA NAPOLI – Notizie poco rassicuranti per i tifosi del Napoli che -secondo alcuni rumors di mercato- vedono i loro beniamini accostati ad altri club italiani ed europei. Futuro non chiaro per alcuni big azzurri che sono sotto i riflettori di grandi società.

Secondo quanto riportato da ‘Le10Sport‘, la mancata esplosione di Todibo, potrebbe indurre il Barcellona a tornare sul mercato. Il giovane difensore francese è destinato allo Schalke 04 e il club blaugrana starebbe pensando, per sostituirlo, ad acquistare Kalidou Koulibaly dal Napoli.

Il club azzurro, a meno di imprevisti, non si priveranno del forte difensore nel mercato di gennaio, ma a giugno se ne potrà sicuramente riparlare. I prossimi avversari Champions del Napoli, intanto, riflettono sul futuro del tecnico Valverde. Qualora venisse esonerato, potrebbero cambiare alcune strategie future.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, probabili alcune novità martedì in Coppa Italia

Barcellona – Stagione finita per Luis Suarez, resterà fuori 4 mesi!

Iannicelli: “Napoli, colpa solo dei giocatori! Devono farsi un esame di coscienza!”

Fedele: “Anno no per il Napoli, ma arrivano i rinforzi si può uscire dalla crisi. La Coppa Italia unico obiettivo”

Errore di Ospina o fallo di Immobile? Taglialatela non ci sta! [FOTO]

Napoli – E’ emergenza totale in difesa: Mario Rui sarà squalificato

Le pagelle – Ospina condanna il Napoli ad una immeritata sconfitta contro la Lazio

Napoli, coperta corta in difesa. Manca un centrale di sinistra

Calciomercato

Calciomercato Napoli – Ancelotti vuole Boga, il giocatore che piace a De Laurentiis

Napoli, Immobile fu a un passo: il motivo del mancato trasferimento

Calciomercato Napoli – Llorente potrebbe ritornare in Premier League

Ti potrebbe interessare anche:

Gb: Regina convoca ‘vertice di famiglia’

Big History: previsioni nere per il decennio che inizia

Aborto spontaneo per Christina Perri: “Sono triste, ma non ho alcuna vergogna”

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri