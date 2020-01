Gattuso – Ennesima frecciatina al maestro Ancelotti

Secondo Gattuso, alcuni errori della squadra sono da conferire all’aggiunta di regole tattiche:

“In questo momento non siamo una squadra pensante, per tanti anni il Napoli è stato pensante (con Sarri, ndr). Gli errori arrivano anche perché pensiamo a tante cose, a lavorare di reparto, ad accorciare, a lavorare sulle catene, i giocatori venivano da un calcio diverso, per tanti mesi hanno giocato un calcio diverso. Due anni fa si pensava, si saliva, si stava nei 25 metri, ora dobbiamo tornare a pensare, è questo il problema grave.”