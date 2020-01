Calciomercato Napoli – Dries Mertens prossimo obiettivo della Roma

Calciomercato Napoli – Mertens-Roma: ecco le richieste del nazionale belga

Calciomercato Napoli – Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma potrebbe portare a segno il primo grande colpo della prossima stagione, un passo avanti interessante per il futuro. In estate, infatti, potrebbe tornare d’attualità anche la pista Mertens, che piace a Fonseca. Ma lo status dello (quasi) svincolato lo rende momentaneamente inavvicinabile: la richiesta di 3 anni di contratto a oltre 4 milioni a stagione spaventa la Roma e molte altre pretendenti. A questo punto, il napoletano Dries Mertens, ammesso che non rinnovi, sembra più compatibile con le strategie dell’Inter, che da tempo è sul giocatore.

