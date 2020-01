Barcellona, infortunio Suarez: l’uruguaiano in dubbio per il Napoli

Napoli, infortunio Suarez: l’uruguaiano in dubbio per il match di Champions League

Arrivano finalmente buone notizie in casa Napoli, in particolare sul fronte Barcellona in vista della doppia sfida di Champions League che ci sarà agli ottavi.

Dopo la sconfitta in semifinale di Supercopa de España contro l’Atletico Madrid (3-2 per i colchoneros) infatti, si è fermato a causa di un problema fisico Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano dei catalani, ha accusato un duro colpo al ginocchio destro in giornata, stesso ginocchio sottoposto ad un artroscopia appena otto mesi fa.

Addirittura, il numero 9 blaugrana – nel caso gli accertamenti annunciassero un’operazione – rischierebbe uno stop anche di 6 settimane, che metterebbe a rischio la partecipazione dell’attaccante al match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Il match con gli azzurri allo Stadio San Paolo è previsto per il prossimo 25 febbraio.

