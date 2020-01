Napoli, Gaetano andrà a giocare in prestito: la situazione

Alfredo Pedullà, in diretta su Sportitalia, ha parlato di alcune possibilità sul mercato del Napoli. Queste le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Spazio Napoli.

“In qualche modo sarà data a Gaetano la possibilità di andare a giocare, potrebbe andare via Hysaj e potrebbe arrivare un terzino sinistro, piace Koutris. Bisogna vedere poi qualcosa in ottica rinnovi. Sono tutte situazioni che gli azzurri stanno monitorando con parecchia attenzione in questi giorni concitati per il mercato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Club inglese sulle tracce di Mertens, superato l’Inter

Tonelli lascia il Napoli, domani atteso per le visite mediche

UFFICIALE – Ciciretti non è più un calciatore del Napoli, ricomincia dalla Serie B

Corbo: ‘Il ciclo del Napoli è finito a Firenze”

Il Napoli riproporrà Di Lorenzo centrale, ancora out Koulibaly e Maksimovic

Kalidou Koulibaly devolve vestiti e denaro ai più poveri

Infortunio Malcuit – Il suo rientro in campo è previsto tra due mesi

Manolas: “Momento complicato, con l’Inter 18 occasioni non sfruttate! Coppia con Kou? Mi fa sorridere sentire certe cose”

Ti potrebbe interessare anche:

Attacco in Nigeria, morti tre soldati

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri