Birindelli su Sarri: “Crescita lenta, deve adeguarsi”

Birindelli è dell’idea che la crescita della squadra sia troppo lenta:

“Può risultare difficoltoso cambiare abitudini, soprattutto in fase difensiva, di una squadra. Giocano in modo diverso da tanti anni. Sarri necessita di tempo ma il processo di crescita sarà lento se non si adegua, modificando leggermente. La vera Juve la potremo vedere non prima di febbraio, quando ci saranno partite che contano davvero.”