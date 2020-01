Napoli, Demme e Lobotka all’Olimpico per la partita con la Lazio: le ultime

Dopo Demme oggi sarà il turno di Lobotka per quanto riguarda le visite mediche a Villa Stuart. Lo slovacco, dopo gli accertamenti di rito, si trasferirà negli studi della Filmauro per la firma e poi molto probabilmente si recherà all’Olimpico per assistere alla sfida tra Lazio e Napoli.

Anche Demme potrebbe essere presente per la sfida di oggi: entrambi i nuovi centrocampisti di Gattuso fremono dalla voglia di conoscere subito i propri compagni ed il nuovo allenatore. Entrambi dovrebbero essere già a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Perugia, in programma martedì alle 15.00.

