Napoli-Lazio, le probabili formazioni: out Koulibaly e Mertens, in dubbio Correa e Meret

Giornata di viglia per Napoli e Lazio, che domani si sfideranno all’Olimpico alle 18.00. Match importantissimo per entrambe le compagini: i padroni di casa cercano continuità per l’assalto alle prime posizioni, gli azzurri invece voglio rialzarsi dopo l’ennesima debacle casalinga. Senza troppi indugi però andiamo a spulciare quelle che sono le probabili formazioni per la partita di domani.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Difesa partenopea ancora orfana di Koulibaly e Maksimovic, potrebbe essere impiegato Luperto al centro con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. In attacco conferma per Milik, infatti non ci sarà ancora Mertens che rientrerà dal Belgio, dove si sta sottoponendo a cure fisioterapiche per smaltire un edema muscolare, solo la prossima settimana. Acciaccato Meret, in preallarme Ospina per la porta.

Nel centrocampo biancoceleste tornano Lucas Leiva e Luis Alberto, fuori invece per squalifica Parolo. Da valutare nella rifinitura odierna le condizioni di Correa, che a Brescia ha ravvisato un indurimento muscolare al polpaccio ed in settimana non si è visto sul campo di allenamento a Formello. Mister Inzaghi potrebbe inizialmente lasciare in panchina l’argentino a vantaggio di Caicedo per affiancare avanti Immobile. Recuperato Lulic da un fastidio alla caviglia, occuperà regolarmente la corsia mancina.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio, 3-5-2: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Napoli, 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

