Striscione a Bari contro De Laurentiis? Fake clamoroso!

DE LAURENTIIS A BARI – Nelle ultime ore sta girando una foto sui maggiori social in cui si contesta il patron della squadra pugliese e del Napoli

Nelle ultime ore, sui maggiori social, soprattutto quelli di fede partenopea, sta girando la foto di uno striscione di contestazione da parte dei tifosi del Bari nei confronti di De Laurentiis.

Queste le parole dello striscione:

“San Nicola il miracolo fallo tu… De Laurentiis non lo vogliamo più!”

Ovviamente, si tratta di un fake! Un fotomontaggio, fatto pure male, orchestrato da chi, nell’ultimo periodo, non vuole altro che distruggere l’immagine pubblica dell’imprenditore romano.

La redazione di ForzAzzurri, dopo un lavoro di ricerca, ha prontamente smascherato la bufala che, nelle ultime ore, è diventata davvero virale. La foto è stata tratta da un articolo di Repubblica del 2006 (!) in cui si contestava Matarrese, all’epoca proprietario del Bari, e non De Laurentiis (clicca qui per l’articolo di Repubblica).

In qualità di organo di informazione, abbiamo sentito il dovere di tutelare la verità e la correttezza delle informazioni.

Il web non è poi così una giungla come la si vuole dipingere, basta solo selezionare attentamente le fonti dalle quali attingere notizie.

Dario Catapano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – Amin Younes in partenza già a gennaio

Napoli, Immobile fu a un passo: il motivo del mancato trasferimento

Calciomercato Napoli, Pedullà: “Su Tonelli si è inserita la Spal, prevedo altre sorprese”

Calciomercato Napoli, Tsimikas il primo obiettivo: salta Rodriguez

Napoli, Demme e Lobotka all’Olimpico per la partita con la Lazio: le ultime

Barcellona, infortunio Suarez: l’uruguaiano in dubbio per il Napoli

UFFICIALE – I convocati del Napoli: out anche Meret, Gattuso senza sei giocatori

CONTENUTI EXTRA

Nora Amile de La pupa e il secchione: “Sono casta da 10 mesi, mi ritiro in convento”

Abusa 16enne in cambio droga, arrestato

Carnevale Venezia:test per conta persone

Autore Dario Catapano http://www.forzazzurri.net Laureato in giurisprudenza e giornalista dal Febbraio 2014.

Nelle cose che faccio ci metto il cuore…e la faccia!

Facebook: https://www.facebook.com/dario.catapano1

Twitter: @DarioCatapano See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri