JUVENTUS – SARRI sul turnover: “A Napoli mi accusavano di cambiare poco”

Roma-Juventus, Sarri in conferenza annuncia il turnover

La Juventus effettuerà un leggero turnover rispetto alla gara contro il Cagliari. A dichiararlo è stato Maurizio Sarri, che ne ha parlato in conferenza stampa: “Sono sempre stato dipinto come quello che non cambiava mai. Adesso mi chiedete di fare meno rotazioni… insomma… Le rotazioni sono la scelta naturale con tre partite in una settimana. Rispetto a Napoli non ho dovuto fare alcuno sforzo. In quel momento mi sembrava giusto puntare sullo stesso gruppo, qua ci sono le condizioni per cambiare. Cambiare due-tre giocatori in una partita non cambia molto la filosofia di gioco, se ne cambi 6-7 certamente si può snaturare il tipo di partita che vuoi fare”

Queste le parole del mister bianconero nella consueta conferenza stampa che precede la gara di campionato

