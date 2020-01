Calciomercato Napoli – Ancelotti vuole Boga, il giocatore che piace a De Laurentiis

Calciomercato Napoli – Su Boga del Sassuolo c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti

Calciomercato Napoli – Non soltanto il Napoli su Jeremie Boga, una delle rivelazioni di questo girone d’andata di Serie A. L’esterno offensivo del Sassuolo ha saputo mettersi in mostra, s’è conquistato il posto fisso e, dopo aver attirato a sé l’interesse della società di De Laurentiis e non solo, avrebbe attirato l’attenzione anche di alcuni club di Premier League. Lo Star fa sapere che l’ex Chelsea è finito nella lista dei desideri del West Ham e dell’Everton di Carlo Ancelotti. Per il giocatore africano della Costa d’Avorio si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già disputato una partita in Premier League con il Chelsea e un intero campionato di Championship con il Birmingham City.

