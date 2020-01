Lazio-Napoli, 1-0: il risultato della partita

Sembrava potesse essere la partita del riscatto per gli azzurri, ed in effetti fino al minuto numero 80 lo era stata. Una partita fatta di equilibrio e compattezza difensiva quasi esemplare, meccanismi giusti avevano dato la speranza di un punto davvero importante in un campo così difficile.

Durante i primi 45 minuti di gioco una partita molto tattica, bloccata per colpa del timore del Napoli e dello studio esagerato della Lazio sugli azzurri. Nel secondo tempo invece la situazione cambia in maniera esponenziale, con le due compagini che entrano più pimpanti e vivaci in mezzo al campo.

Il Napoli si da da fare e sfiora il gol in varie occasioni: il palo di Zielinski e due grandi parate di Strakosha su Insigne peseranno sul risultato finale. A decidere il tutto ci pensa però Ospina con un’uscita scellerata, perde il pallone e lo regala a Immobile che tira verso la porta e trova una deviazione sconsiderata e disperata di Di Lorenzo. La palla entra e la Lazio vince, ancora una volta negli ultimi 15 minuti di gioco. Il Napoli sprofonda nel baratro.