Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla fine della partita ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto raccolto dalla redazione di Forzazzurri.net.

Le parole di Inzaghi, allenatore della Lazio

“I ragazzi sono stati bravi, sempre in partita, il secondo tempo abbiamo fatto meglio ma forse loro hanno fatto meglio di noi. Il Napoli è una grande squadra, due volte secondi non si arriva per caso, ora ci godiamo questo successo e questo record. Siamo stati bravissimi, guardiamo avanti e pensiamo alla partita di Coppa, voglio concentrazione e attenzione, ma è giusto che si festeggi. Ultimi minuti? Ci crediamo sempre e non molliamo mai, abbiamo giocatori che possono decidere anche negli ultimi minuti, siamo sempre lucidi. Oggi li avevo messi in guardia, non dovevamo sottovalutare il Napoli e non l’abbiamo fatto. Io penso che il momento è scattato da questa estate, abbiamo fatto un ritiro strepitoso, poi abbiamo perso qualche punto per strada, ma sul campo eravamo sempre concentrati e decisi. I ragazzi facevano sempre ciò che gli dicevo, ci è mancato qualche punto, io sono sempre stato sereno e tranquillo e i calciatori lo hanno percepito. Ho predicato calma, ho creduto in quello che facevamo e siamo riusciti ad andare avanti. Farò i complimenti ai miei ragazzi, guardiamo la prossima partita. Il Napoli ha perso qualche punto ma è una grandissima squadra”.

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri