Il Milan punta Meret per il dopo Donnarumma, primi sondaggi

Il portiere azzurro rifiuta il rinnovo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan avrebbe messo gli occhi su Alex Meret per il dopo Donnarumma. I rossoneri stanno trattanto il rinnovo di contratto del portiere originario di Castellammare Di Stabia, ma l’intenzione è di non andare oltre certe cidre. Complice il ridimensionamento dell’attuale rosa rossonera, Donnarumma potrebbe rientrare tra le cessioni eccellenti. Meret corrisponde al profilo ricercato dalla dirigenza rossonera, ovvero un giovane con stipendio contenuto che in futuro possa garantire anche una plusvalenza. Attualmente il portiere Friuliano non vive un gran momento in maglia azzurra, infatti dall’arrivo di Gattuso è scivolato indietro nelle gerarchie perdendo il posto da titolare a favore di Ospina. L’ex Udinese non è contento della situazione, e nelle ultime settiamane ha anche rifiutato il rinnovo di contratto con la società azzurra. Il club rossonero ha iniziato a sondare il terreno, ma il Napoli non inentede privarsi del suo giovane portiere che ancora oggi viene ritenuto il futuro portiere azzurro e nel caso chiederebbe comunque una cifra altissima per accetare la cessione del suo gioiello.