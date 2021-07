Calciomercato: Incontro tra Napoli e gli agenti di Emerson Palmieri la prossima settimana

Sky Sport riferisce le ultime novità su Emerson Palmieri. Il Napoli non molla la presa e nel corso della prossima settimana è atteso un incontro tra il club partenopeo e gli agenti del terzino. Il giocatore accetterebbe il ritorno in Serie A, ma a frenare l’operazione è la richiesta del Chelsea, che ad ora non apre al prestito e chiede 20 milioni.