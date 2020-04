Cristiano Giuntoli: “E’ un periodo difficile per tutti. Milik? Vogliamo trattenerlo”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 sulla questione legata al calciomercato

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto via Skype ai microfoni di Sky Sport 24, ed ha parlato anche delle difficoltà relative a questioni di mercato.

Direttore, come vanno, in questo periodo, le questioni legate al mercato? “L’emergenza non ci aiuta, siamo obbligati a stare a casa ma gli incontri sono fondamentali in questo caso. Lavoriamo in conference da casa con i loro agenti per trovare delle soluzioni”.

Situazione Milik? “Vogliamo tenerlo, lo consideriamo un giocatore molto importante e stiamo trattando col suo agente per rinnovare il contratto ed abbiamo ancora un po’ di tempo. Richieste dal Milan? Da giocatore importante avrà tanti estimatori, ma a noi nessuno l’ha chiesto”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Agente Cavani: “Edinson a Napoli? Tutto può succedere”

Calcagno: “LegaPro? Abbiamo chiesto di istituire un fondo salvacalcio”

Lopalco: “Sport a porte chiuse? La fase due rientra in questo”

Tesoretto Napoli – Adl non soffre l’emergenza

Taglio stipendi Juventus, emergono ulteriori dubbi

FIFA – Pronto piano Marshall per salvare il calcio

Chiariello:”I calciatori diano un segnale forte, rinunciate agli stipendi”

Il Milan vuole Milik, ecco la richiesta di Adl

Il Napoli cerca un nuovo terzino, ipotesi Kurzawa

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Anche oggi più di 800 morti

Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi: aiuto l’ospedale di Genova”

CONTENUTI EXTRA

Attentato Foggia: virale video attentato

Il decreto del governo per rendere più agevole l’accesso al credito