Agente Cavani: “Edinson a Napoli? Tutto può succedere”

Cavani-Napoli – L’attaccante uruguayano è in scadenza con il Paris Saint-Germain ed è quindi pronto a salutare Parigi e la Francia

L’attaccante uruguayano è in scadenza con il Paris Saint-Germain ed è quindi pronto a lasciale la capitale transalpina. Edinson Cavani si sta guardando attorno e, nelle ultime ore, si sono rincorse voci di un suo possibile ritorno al Napoli. Il suo agente, il fratello Guglielmone, ne parla così a CalcioNapoli1926.it: “Sinceramente tutto può essere perché molti club sono interessati ad Edinson. Al momento non ci sono stati contatti con il club azzurro. Futuro in Sudamerica? Tutto può essere, dal Brasile c’è l’interesse del Flamengo, del Palmeiras, dell’Inter de Porto Alegre oltre al Boca Juniors”.

