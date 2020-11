Da Torino attaccano: “L’Inter piange per il rigore non dato, ma alla Juventus sta andando peggio”

Da Torino parte l’attacco all’Inter

Il mondo Juventus non ha preso bene le parole di Giuseppe Marotta, pronunciate subito dopo la sfida tra Inter e Parma. Il dirigente nerazzurro, ha recriminato per un rigore non concesso dove il Var non è intervenuto. Attraverso il portale ilbianconero.com, arriva però la risposta all’ex dirigente Juve. Ecco quanto riportato:

“L’Inter piange per il rigore non dato, ma alla Juventus sta andando peggio. Un rigore simile a quello non dato su Bernardeschi con il Verona. I nerazzurri si lamentano, ma Lautaro Martinez è stato graziato la settimana scorsa per un fallo simile a quello costato l’espulsione a Chiesa”.

