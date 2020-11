Marco Rossi, ct Ungheria: “Il Napoli voleva Szoboszlai, ma il Salisburgo ha chiesto troppo”

Marco Rossi svela un retroscena di mercato

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha rilasciato una lunga inervista al quotidiano Tuttosport parlando anche del Napoli. In un passaggio, conferma quanto il club azzurro fosse interessato a Szoboszlai che in estate è stato accostato molte volte al Napoli. Ecco quanto dichiarato in merito:

“A gennaio o a giugno cambierà squadra e, come ho detto anche a Dominik, l’Italia sarebbe il posto migliore per lui. Se per un club tedesco sarebbe un acquisto giovane, ma pronto subito, in Italia Szoboszlai avrebbe bisogno di un periodo di adattamento, però si completerebbe. Adesso il Salisburgo gli dà una valutazione sui 25-30 milioni: penso che da noi se lo possano permettere la Juventus e poche altre società. Io lo conosco benissimo e fossi in un top club lo prenderei al volo. In passato si è parlato della Juventus e so per certo che erano interessate a lui anche Lazio, Milan e Napoli. Szoboszlai è un centrocampista che confeziona assist e segna, può giocare mezzala oppure dietro la punta. Nella Juventus sarebbe ideale come vice Ramsey”.

