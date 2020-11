‘A jucatella – Lazio a Torino con l’handicap Covid-19, Juventus per tornare a vincere

‘A jucatella – Torino favorito dal Covid-19, la Juventus per i 3 punti contro lo Spezia

‘A jucatella – Il programma della sesta giornata di serie A presenta delle sfide molto affascinanti. Nella giornata di domenica, la Juventus va a far visita allo Spezia, sul neutro di Cesena, ed in serata andrà in scena il derby della lanterna tra il Genoa e la Sampdoria. Un’altra partita molto interessante, soprattutto dal punto di vista legato alle scommesse, è sicuramente Torino-Lazio, con i biancocelesti maltrattati dal Covid-19, mentre al San Paolo di Napoli, gli azzurri ed il Sassuolo promettono una sfida a suon di gol. La redazione di ForzAzzurri.net prenderà in esame i match di Torino, dove la Lazio se la vedrà con i granata padroni di casa, e di Cesena, dove la Juventus affronterà lo Spezia.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Spezia-Juventus (domenica 1 novembre ore 15:00)

I bianconeri, dopo il mezzo passo falso contro il Verona allo Stadium, andranno in cerca dei tre punti per non perdere ulteriore terreno rispetto alle prime posizioni. L’1-1 contro gli scaligeri è arrivato dopo i pareggi di Crotone e dell’Olimpico in casa della Roma. Juventus chiamata, quindi, ad una prova di forza e carattere; la sconfitta col Barcellona in Champions la dice lunga sullo stato fisico e mentale dei bianconeri. Lo Spezia non perde dalla sfida di San Siro contro il Milan e ha ottenuto 2 pareggi nelle ultime due gare disputate; in settimana è arrivato anche il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Cittadella.

Il consiglio per questa scommessa

Partita che vedrà la Juve cercare la vittoria dal primo all’ultimo minuto. La formazione allenata da Pirlo manca l’appuntamento con i 3 punti da più di un mese quando a Torino riuscì ad avere la meglio sulla Sampdoria per 3-0. Dopo le tante critiche ricevute, i Campioni di Italia non possono fallire nuovamente. Spezia chiamato ad una prova di orgoglio; liguri che tenteranno di mettere in difficoltà gli avversari che restano comunque i favoritissimi.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: 2 + over 1,5

Torino-Lazio (domenica 1 novembre ore 15:00)

La formazione di Giampaolo ha la ghiotta occasione di tornare alla vittoria in campionato. Dopo le tre sconfitte arrivate nelle prime tre giornate di campionato, i granata sono riusciti a cancellare lo 0 in classifica grazie al pareggio ottenuto in casa del Sassuolo. Inizio turbolento invece per la Lazio; sconfitta da Atalanta e Sampdoria in avvio di campionato, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria in campionato contro il Bologna all’Olimpico e dal pari in Belgio contro il Brugges in Champions League. Biancocelesti con sette punti in classifica con già nove gol subiti.

Il consiglio per questa scommessa

Il covid-19 sta facendo non pochi danni in questo campionato e la Lazio si ritroverà, purtroppo, a giocare contro il Toro con tanti giocatori martoriati dal virus. Granata pronti ad approfittare della situazione per uscire dalla zona rossa della classifica.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: 1X + over 1,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

