Marchisio su Chiesa: “Ingiusto il costo così alto, lottava per la salvezza”

Marchisio espirme il suo parere su Federico Chiesa

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale parla ache di Federico Chiesa. Ecco quanto dichiarato:

“Chiesa è un talento vero, italiano. Non aiuta il contesto, vale per tutti: c’è troppa pressione, che nasce dal mercato. Non è giusto che uno come lui, che a Firenze lottava per la salvezza, costi 50-60 milioni. Poi arrivi in un club come la Juve e devi subito dimostrare: con cifre diverse, per loro sarebbe più facile. Con il Barça ha fatto male, come tutti, ma a Crotone, nonostante il rosso, ha offerto spunti e regalato l’assist. Dovrà trovare il modo di stare in campo: con la Fiorentina girava sui 60-70 metri, qui servirà giocare anche nello stretto. Cambia molto, ma lo aspetto”.

