Napoli-Sassuolo, le probabili scelte di Gattuso

Napoli-Sassuolo, ecco chi sceglierà Gattuso

In vista della sfida contro il Sassuolo di domani, Gattuso potrebbe cambiare qualcosa nella formazione titolare rispetto all’ultima uscita in Europa League. In porta ballottaggio tra Ospina e Meret, con quest’ultimo che dovrebbe spuntarla. In difesa torna Di Lorenzo titolare a destra, con Hysaj che si sposterà a sinistra al posto di Mario Rui. Al rientro Manolas, che dovrebbe far coppia con Koulibaly. A centrocampo turno di riposo per Bakayoko, che verrà sostituito da Zielinski che giocherà al fianco di Fabian Ruiz. In attacco scelte quasi obbligate, con Insigne che non dovrebbe essere rischiato. Alle spalle di Osimhen ci sarà Dries Mertens, con Lozano a sinistra e Politano a destra.

Napoli (4-2-3-1) : Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen.

