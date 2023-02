Benitez: “Napoli squadra forte arriverà in fondo anche in Champions. Osimhen mi ricorda Torres”

Benitez, l’intervista a Sky in cui parla anche del Napoli e della sfida di questa sera

Rafael Benitez ex tecnico azzurro ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato anche del Napoli e della sfida di questa sera:

Benitez :

“Spalletti è un allenatore con esperienza, vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito lo sta facendo benissimo. Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lui mi ha detto: ‘No, non parliamone per scaramanzia’. Ma alla fine credo che andrà così. La Champions? La squadra è forte, hanno tanta fiducia, credo che possano fare un buon percorso. Non so dove potranno arrivare, ma hanno capacità, qualità e un allenatore con esperienza. Quindi credo possa arrivare fino in fondo”.

Che giocatori sono Kvara e Osimhen? “Osimhen mi ricorda Torres. Un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo del Napoli non è giusto parlare di un singolo calciatore, è un gran lavoro di squadra quello degli azzurri”.

