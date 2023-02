La leggenda dell’Eintracht, Körbel: “Come col Barça, al tappeto anche il Napoli”

La leggenda dell’Eintracht Francoforte Körbel ha parlato della sfida di questa sera al Napoli

La leggenda dell’Eintracht Francoforte Karl-Heinz Körbel, intervistato da Ntv ha parlato della sfida di questa sera al Napoli:

“Sarà una grande partita! Si sente qualcosa di elettrizzante in tutta Francoforte. C’è qualcosa nell’aria. I tifosi sono caldi, la squadra è calda, tutta la società non vede l’ora che arrivi la gara. Colpo come col Barça? Tutti lo sperano. Tutto è possibile per l’Eintracht.

Mi aspetto una partita serrata. Nessuno dalla parte del Napoli dice: chi è il Francoforte? Li metteremo al tappeto! L’Eintracht ha lavorato sodo per raggiungere questa posizione, non solo l’anno scorso. Spero in un 1-0. Chi elimina il Barcellona può tenere testa anche contro il Napoli. Con tutto il rispetto per questa squadra di classe”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Calciomercato Napoli, obiettivo di Giuntoli: l’attaccante brasiliano classe 2005.I dettagli

Benitez: “Napoli squadra forte arriverà in fondo anche in Champions. Osimhen mi ricorda Torres”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici