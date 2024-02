Elmas ricorda Napoli: “Cinque anni spettacolari”

L’ex centrocampista azzurro Eljif Elmas ha ricordato Napoli durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Marca.

Il centrocampista Eljif Elmas si è da poco trasferito dal Napoli al Lipsia. Il giocatore macedone ha ricordato proprio il club azzurro, ma anche la città ed i tifosi, nel corso di un’intervista a Marca.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“È stato difficile affrontare un trasferimento in inverno. Ho lasciato cinque anni spettacolari a Napoli, me ne andavo inoltre dopo aver vinto lo scudetto. Ho fatto questa scelta perché sarei andato a giocare in una squadra forte, vincente, conosciuta da tutti, che gioca sempre in Champions League e soprattutto che lavora molto con i giovani e guarda al futuro.”

Sullo Scudetto a Napoli:

“È stato qualcosa che non si può spiegare, davvero. Vincere con il Napoli è sempre più difficile. È una città di gente dal sangue caldo, innamorata del calcio e della propria squadra. È qualcosa che può solo essere sperimentato. Ho avuto la fortuna che la mia pelle provi quella sensazione. Napoli e la sua gente saranno sempre nel mio cuore.”

