Voti bassi per Zielinski dopo Milan-Napoli: le pagelle dei quotidiani

La prestazione di Piotr Zielinski in Milan-Napoli non avrebbe per nulla convinto. All’indomani della sconfitta degli azzurri contro i rossoneri il giocatore ha ricevuto voti bassi nelle pagelle dei maggiori quotidiani.

Di seguito quanto si legge:

Tuttosport – 5: “Rilanciato da titolare non brilla.”

Corriere della Sera – 5: “Chi sperava sentisse già aria di derby resta deluso. Non entra mai davvero in partita.”

La Gazzetta dello Sport – 5: “Primo derby milanese ‘unofficial’, conferma il rendimento stagionale fatto di alti e bassi, pochi strappi e pochissime idee illuminanti.”

Tuttomercatoweb – 5,5: “Il polacco non incide come vorrebbe nello sviluppo della manovra. Le cose non migliorano nella ripresa, con il cambio di sistema di gioco.”

Corriere dello Sport – 5,5: “Ritrova la maglia da titolare nello stadio che sarà casa sua il prossimo anno. Solo che il suo fuoco non è quello degno di un futuro derby. Il passo è troppo compassato, le giocate banali e prevedibili.”

