Zielinski-Inter, visite mediche già svolte: la clamorosa indiscrezione

Secondo Calciomercato.com il centrocampista Piotr Zielinski avrebbe già svolto le visite mediche con l’Inter.

Emerge una clamorosa indiscrezione relativa a Piotr Zielinski: il centrocampista del Napoli avrebbe già effettuato le visite mediche con l’Inter.

L’indiscrezione arriva da Calciomercato.com

“VISITE FATTE – Non è una sorpresa, ormai ne hanno parlato a carte scoperte anche Ausilio e Marotta: Zielinski è un calciatore vicinissimo all’Inter. Quanto vicino? Ecco, la sorpresa è proprio questa: Zielinski è ancora più vicino di Taremi in quanto il polacco ha già svolto le visite mediche per l’Inter in gran segreto. Dopo Taremi anche Zielinski, o forse sarebbe il caso di recitare la formula al contrario. E allora, dopo Zielinski, che ha già svolto le visite mediche, domani sarà la volta di Taremi.

L’ACCORDO – Un colpo, quello che riguarda Zielinski, che il ds Piero Ausilio aveva in canna da tempo. Dopo qualche tentativo andato a vuoto in passato, finalmente la fumata bianca. L’accordo tra le parti prevede un contratto di 3 anni più uno, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione e una ricca commissione all’agente (circa 4 milioni), come naturale che sia in casi come questo.”

