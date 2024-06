Corriere della Sera – Di Lorenzo è un obiettivo: la Juve vuole investire la cifra chiesta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul progetto della Juventus. Thiago Motta è prossimo alla firma, è in continuo contatto con Giuntoli. Rabiot è in bilico, la società gli ha proposto un triennale alle stesse cifre (7,5 milioni di euro) per rimanere. Per quanto riguarda il reparto difensivo i bianconeri sono pronti a investire la cifra richiesta dal Napoli per Giovanni Di Lorenzo. I 20 milioni potrebbero non essere un problema, ma Conte ha le idee molto chiare sul suo futuro. Vuole trattenere il terzino a Napoli a tutti i costi.

