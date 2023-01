La Gazzetta dello Sport – Caso Bereszynksi: agente conferma visite mediche, ma Samp smentisce.

Il caso di Bartosz Bereszkynski sta facendo discutere nelle ultime ore. Come risaputo, tra Napoli e Sampdoria ci sarà uno scambio di terzini destri: difatti, il polacco sarebbe pronto ad approdare in azzurro, come vice Di Lorenzo, mentre Zanoli sarà diretto a Genova. In queste ore si stanno definendo gli ultimi particolari in merito agli stipendi, e sarebbe emerso dall’agente del giocatore, Federico Pastorello, che oggi ci saranno le visite mediche, ma in casa Samp smentiscono categoricamente, sottolineando che il giocatore non si muoverà finché non verranno risolti tutti gli aspetti contrattuali.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynksi

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-, Politano: “Delusi per la sconfitta, dobbiamo rimetterci con i piedi per terra”

L’Adana punta Demme, Bakayoko non vuole lasciare il Milan

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lega Serie B, quattro i contratti depositati ufficialmente, due del Genoa