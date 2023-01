La Gazzetta dello Sport – Offerta ufficiale per Ounahi: Giuntoli vuole chiudere subito.

Secondo le testimonianze del quotidiano in gioco, oltre all’affare di Demme, diviso tra tre pretendenti, tra le quali anche la squadra di Montella, l’Adana Demirspor, nella testa di Giuntoli c’è anche un altro affare. Nel mirino del ds del Napoli, come ormai risaputo, c’è Azzedine Ounahi, classe 2000, che dopo un ottimo Mondiale ha suscitato l’interesse di svariate big. A quanto pare, Giuntoli avrebbe proposto ufficialmente agli Angers 15 milioni più bonus, lasciando al club il giocatore fino a fine stagione. Tuttavia, dal canto loro, i francesi sparano in un’asta, ma il Napoli ha intenzioni serie e vuole chiudere velocemente.

Fonte foto: Instagram @azzedine_ounahi

