Corriere dello Sport – Eintracht su Demme, affare si può chiudere già a gennaio.

L’Eintracht prova l’affondo per Diego Demme, che come risaputo prova un forte desiderio di voler giocare con maggiore continuità. L’incrocio tra Napoli e Francoforte sembrerebbe essere ad un punto interessante. Tra l’altro, proprio l’Eintracht sarà il prossimo avversario degli azzurri in Champions. Tuttavia, le pretendenti del giocatore non sarebbero finite qui, perché in Italia avrebbe fatto passi avanti il Monza e all’estero l’Adana Demirspor di Montella. Dalla Turchia sarebbe stato proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli, a questo punto, preferirebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

