La Gazzetta dello Sport – Reggina e Cagliari fanno gola: Sirigu potrebbe cedere il posto a Contini.

Secondo le testimonianze del quotidiano, Nikita Contini, rientrato nell’affare tra Bereszynski e Zanoli prossimi allo scambio, sarebbe un ottimo sostituto in caso di addio di Sirigu. Difatti, Giuntoli si sarebbe tutelato così, considerate le offerte come quella del Cagliari e della Reggina. Dunque, in caso che l’addio si dovesse concretizzare, il Napoli avrebbe già pronto il vice in casa.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

