L’Adana punta Demme, Bakayoko non vuole lasciare il Milan

Il club turco punta Diego Demme

L’Adana Demirspor punta su Diego Demme per rinforzare il centrocampo. Il club turco allenato da Vincenzo Montella aveva nel mirino Bakayoko che però non è convinto della destinazione, da li la decisione di fare un’offerta al Napoli per l’ex Lipsia. A riferirlo è Sky Sport.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

