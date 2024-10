Atalanta, il report dell’allenamento in vista del Napoli

Atalanta Calcio ha riportato quanto accaduto oggi in allenamento in vista del match di campionato contro il Napoli.

Il turno infrasettimanale di Serie A è appena terminato, ma è già tempo di pensare alle prossime sfide, tra cui quella tra Napoli ed Atalanta. Il match si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona domenica 4 novembre alle ore 20:45 e sarà valida per l’undicesima settimana di campionato.

Proprio oggi l’Atalanta ha reso noto attraverso il proprio sito ufficiale quanto accaduto in allenamento presso il Centro Bortoletti di Zigonia.

“All’indomani del successo contro il Monza, i nerazzurri si sono allenati nel pomeriggio al Centro Bortolotti per preparare il match contro il Napoli, valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024-2025. La partita è in programma domenica 3 novembre alle ore 12.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Domani, venerdì 1 novembre, la squadra svolgerà una seduta di allenamento mattutina a porte chiuse a Zingonia.”

